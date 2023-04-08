Передовой беспилотный заправщик MQ-25A Stingray, разрабатываемый фирмой Boeing для нужд ВМС США, не успеют собрать у указанной в контракте дате. "Морские скаты" должны были быть развернуты на борту авианесущего корабля USS Теодор Рузвельт, но из-за "некоторых трудностей" появление беспилотников не стоит ждать ранее 2026 года, подтвердили в USNI News, со ссылкой на хорошо информированный источник, заявили в издании.
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Так контр-адмирал Тедфорд, курирующий проект, заявил, что производственная готовность MQ-25 недостаточна, так как этот БПЛА очень большой и крупногабаритный: длина "Морского ската" сопоставима с длиной палубного истребителя F-18, а размах крыльев аналогичен самолёту дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye.
Источник фото: militaryaerospace.com
В самом же Boeing ссылаются на недостаток в качестве и последствиях пандемии COVID-19, серьёзно сдвинувших графики ввода в эксплуатацию воздушного средства, как штатного топлезаправщика авианосца CVN-71.
Всего на вооружение ВМС США должны поступить 73 единицы MQ-25A Stingray совокупной стоимостью 1,3 млрд долларов.
Передовой беспилотный топливозаправщик MQ-25A способен транспортировать не менее 7 тонн полезной нагрузки на максимальное расстояние в 930 километров.