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Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
Американский флагман авианосной ударной группы находится уже в 400 милях от береговой линии Тайваня
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   Как только КНР отравила свой крейсер "Шаньдун" с возможностью базирования морской авиации к берегам Тайваня, "одномоментно" так же поступило командование ВМС США, отправив авианосец USS Nimitz.

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  В управлении по безопасности на море восточной провинции КНР Фуцзянь рассказали о походе корабля на маршрут патрулирования в центральный и северный районы Тайваньского пролива. Как сообщается, "пусковым крючком" внепланового выхода в воды Тайваньского пролива, стало совместное мероприятие главы администрации Тайваня Цай Инвеэнь и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.


USS Nimitz (CVN-68). Источник фото: war-book.ru


   В Тайване просят не обращать внимания на манёвры китайского авианосца, точнее не знают точного ответа, почему именно сейчас "Шаньдун" решил овершить свой поход к берегам островного государства. 

   К настоящему времени корабль китайских ВМС находится приблизительно в 200 морских милях от южной оконечности Тайваня. Как сообщают разведывательные службы, взлётов палубной авиации на данный момент, осуществлено не было. 

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   В Китае который раз выражают свою обеспокоенность регулярными встречами чиновников тайваньской администрации с официальными представителями властей США.

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#тайвань #сша и китай
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