Сенсационные новости сообщил солидный Reuters

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Официальные структуры ФРГ планирует починить газопровод "Северный поток". Такую новость сообщило агентство Reuters, ссылаясь на 5 независимых источников, по данным которых страховые компании Германии - Allianz и Munich Re решили продлить страховое покрытие неработающего газопровода.

реклама

По поступившей информации из высоких немецких кабинетов, Берлин совсем не против процедуры страхования. Так со слов информаторов, значительная часть политических бонз и крупных акционеров "Северного потока" чуть ли не требуют починить и восстановить неработающий газопровод.





Источник фото:ria.ru





Как понятно, если две богатейшие страховые компании Германии "в деле", то такой весомый гарант мигом облегчит запуск всех ремонтных работ, благодаря которым возможна скорейшая поставка газа.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Хотя на самом деле удивляться не приходится, ведь именно Берлин и есть та самая пострадавшая сторона, "благодаря" разрушению Северных потоков лишившаяся дешёвого газа для своей мощнейшей промышленности. А тот газ, который пришёл на замену российскому газу из США - дороже в 3 раза трубопроводного газа из РФ.