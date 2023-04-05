Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В Германии могут восстановить "Северный поток": две крупнейших компании возобновили страхование
Сенсационные новости сообщил солидный Reuters
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

   Официальные структуры ФРГ планирует починить газопровод "Северный поток". Такую новость сообщило агентство Reuters, ссылаясь на 5 независимых источников, по данным которых страховые компании Германии - Allianz и Munich Re решили продлить страховое покрытие неработающего газопровода.

реклама

   По поступившей информации из высоких немецких кабинетов, Берлин совсем не против процедуры страхования. Так со слов информаторов, значительная часть политических бонз и крупных акционеров "Северного потока" чуть ли не требуют починить и восстановить неработающий газопровод. 


Источник фото:ria.ru


   Как понятно, если две богатейшие страховые компании Германии "в деле", то такой весомый гарант мигом облегчит запуск всех ремонтных работ, благодаря которым возможна скорейшая поставка газа. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Хотя на самом деле удивляться не приходится, ведь именно Берлин и есть та самая пострадавшая сторона, "благодаря" разрушению Северных потоков лишившаяся дешёвого газа для своей мощнейшей промышленности. А тот газ, который пришёл на замену российскому газу из США - дороже в 3 раза трубопроводного газа из РФ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#северный поток
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
Китайцы показали подробное видео подготовки и подрыва Северных потоков под прикрытием учений НАТО
Зеленский отрицает причастность Украины к взрывам на «Северных потоках»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ оставляют на поле боя «ловушки» для российских военнослужащих
4
Власти КНР выразили недовольство ограничениями на экспорт оборудования для производства чипов из Японии
2
В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
7
ЧВК "Вагнер" подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
3
Илон Маск предлагает награду в 1 миллион долларов за поиск виновных в «ботнетах»
+
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
7
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
8
Украинская армия за 1 месяц потеряла несколько тысяч разведывательных и боевых дронов в Бахмуте
4
AMD и JEDEC разрабатывают память MRDIMM DDR5 со скоростью до 17600 МТ/с
2
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
22
61 смартфон Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получит прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
Япония берёт курс на увеличение поставок полупроводниковых компонентов на экспорт
3
ChatGPT стал Гендиректором компании, вывел её в прибыль и может продать за 4млн€
7
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
25
СМИ: российские компании-перевозчики испытывают дефицит тягачей, нужны срочные меры по упрощению импорта
1
Илон Маск сменил иконку Твиттера на Dogecoin
1
Украина потеряла половину 53-й бригады ВСУ в боях за Красногоровку и Авдеевку
2
Резкие изменения в статистике Steam: Windows 11 теряет охват, GeForce RTX 3060 самый популярный GPU
17
Американские банки переживают крупнейшее в истории падение депозитов
+
Трамп: Путин в конце концов заберёт всю Украину
12

Популярные статьи

США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
8
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
13
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
37
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
28
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
6
Об "иммерсивности" в видеоиграх
9
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 2
+
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
Интервью с представителями компании Elverils
+
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:28
А у него нету чувства вины, что он врал по телевизору народу свой страны, что у него с Моникой ничего не было? Я про Хилари молчу. Это их дело, может это им нравится. А потом, тогда США сами не хотел...
Экс-президент США чувствует свою вину, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия
syberroma
03:12
Зачем делать ещё один клон, который не сильно-то отличается от Сайлента, новых идей совсем не видно.
Видео: почти пять минут геймплея хоррора Holllowbody, вдохновлённого второй и третьей частями Silent Hill
CoverLocker
02:58
Если бы у хохлов было ЯО, то продали бы Ирану, Саудитам или ИГИЛу, как они всегда это делали до этого.
Экс-президент США чувствует свою вину, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия
StonedAstronaut
02:57
У меня Abit родом ищ 2005 года работает, дальше что? Asrock как были говном на самой дешевой элементной базе, так и остались.
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
StonedAstronaut
02:55
Тебе сказали всё по делу, иди матчасть подучи. Когда у клоуна вроде тебя нет ни знаний, ни аргументов, он сразу ачинает кудахтать про статистику сервисов, которую знать не знает, потому что обычный ко...
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
Владимир
02:51
А зачем тогда было атаковать Киев? Чтобы сдохли десятки тысяч Ванек ? Оставить там сотни единиц сгоревшей техники зачем? Зачем было уничтожать российский десант там в дебильны попытках штурма аэродром...
Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
Владимир
02:48
Спецобосрация идёт строго по плану. Потерь среди расиян нет.
Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
Владимир
02:46
Это местный клоун типа конашонки или пиздаболяки. Он тут с начала спецобосрации несёт бред в духе Киев за три дня.
Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
BinguPlus
02:46
Интересно, от слова "визуальный" вас тоже корёжит? Есть же русские слова наглядный, изобразительный, оптический :))
Об "иммерсивности" в видеоиграх
Skullium
02:21
Ох, еслиб майнеры знали о фермах кейсах в ксго с окупаемостью в 3 месяца, а то и меньше 😂
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем