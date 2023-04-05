Официальные структуры ФРГ планирует починить газопровод "Северный поток". Такую новость сообщило агентство Reuters, ссылаясь на 5 независимых источников, по данным которых страховые компании Германии - Allianz и Munich Re решили продлить страховое покрытие неработающего газопровода.
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По поступившей информации из высоких немецких кабинетов, Берлин совсем не против процедуры страхования. Так со слов информаторов, значительная часть политических бонз и крупных акционеров "Северного потока" чуть ли не требуют починить и восстановить неработающий газопровод.
Источник фото:ria.ru
Как понятно, если две богатейшие страховые компании Германии "в деле", то такой весомый гарант мигом облегчит запуск всех ремонтных работ, благодаря которым возможна скорейшая поставка газа.
Хотя на самом деле удивляться не приходится, ведь именно Берлин и есть та самая пострадавшая сторона, "благодаря" разрушению Северных потоков лишившаяся дешёвого газа для своей мощнейшей промышленности. А тот газ, который пришёл на замену российскому газу из США - дороже в 3 раза трубопроводного газа из РФ.