Правда есть "небольшой нюанс": пока что турецкий NHS представлен только в виде выставочного макета

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

У Турции появился зенитный ракетно-пушечный комплекс, который по мнению местных военных экспертов, получился лучше, чем российский "Панцирь-С1".

реклама

Речь идёт о "системе точечной противовоздушной обороны", разработанной фирмой Aselsan со штаб-квартирой в Анкаре. Первые изображения в виде эскизов появились в социальных сетях.





Российский "Панцирь". Источник фото: ens.mil.ru





NHS представляет собой, как и его российский аналог, систему вооружённую ракетно-пушечными установками, созданными для противодействия воздушным объектам. В качестве зенитной ракеты рассматривается модернизированная версия класса "земля-воздух" GÖKDOGAN Beyond-View, переделанная для применения в качестве наземного носителя. За пушечное вооружение отвечает зенитная 35-мм установка GÖKER.

Благодаря радару AKR разработки Aselsan, NHS может захватывать цель на расстоянии до 80 км, ей в этом помогают и установленные РЛС с интегрированной АФАР-системой.





Источник фото: savunmasanayist.com





И опять же, как российский "Панцирь", все оружейные модули находятся на колёсном шасси с формулой 8х8. По заявлениям разработчиков, NHS способна работать полностью в автономном режиме без машин поддержки.

Интересная деталь, хотя радар управления стрельбой AKR и может видеть цели на расстоянии до 80 километров, ЗРПК NHS способна работать только в радиусе до 40 км, пушка же и того меньше.

рекомендации 4090 MSI за 150 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И как бахвалятся авторы публикации в турецком СМИ, из-за более продвинутых РЛС и зенитных ракет собственной разработки, NHS "в значительной мере" превосходит российский ЗРПК "Панцирь".