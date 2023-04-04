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В Анкаре заявили что турецкий аналог "Панциря" превзоёдет российский аналог по многим параметрам
Правда есть "небольшой нюанс": пока что турецкий NHS представлен только в виде выставочного макета
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   У Турции появился зенитный ракетно-пушечный комплекс, который по мнению местных военных экспертов, получился лучше, чем российский "Панцирь-С1".

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   Речь идёт о "системе точечной противовоздушной обороны", разработанной фирмой Aselsan со штаб-квартирой в Анкаре. Первые изображения в виде эскизов появились в социальных сетях.


Российский "Панцирь". Источник фото: ens.mil.ru


   NHS представляет собой, как и его российский аналог, систему вооружённую ракетно-пушечными установками, созданными для противодействия воздушным объектам. В качестве зенитной ракеты рассматривается модернизированная версия класса "земля-воздух" GÖKDOGAN Beyond-View, переделанная для применения в качестве наземного носителя. За пушечное вооружение отвечает зенитная 35-мм установка GÖKER.

   Благодаря радару AKR разработки Aselsan, NHS может захватывать цель на расстоянии до 80 км, ей в этом помогают и установленные РЛС с интегрированной АФАР-системой.


Источник фото: savunmasanayist.com


   И опять же, как российский "Панцирь", все оружейные модули находятся на колёсном шасси с формулой 8х8. По заявлениям разработчиков, NHS способна работать полностью в автономном режиме без машин поддержки.

   Интересная деталь, хотя радар управления стрельбой AKR и может видеть цели на расстоянии до 80 километров, ЗРПК NHS способна работать только в радиусе до 40 км, пушка же и того меньше.

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   И как бахвалятся авторы публикации в турецком СМИ, из-за более продвинутых РЛС и зенитных ракет собственной разработки, NHS "в значительной мере" превосходит российский ЗРПК "Панцирь".

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#турция #зрк #nhs #зенитный ракетно-пушечный комплекс #зрпк #турецкие зрк #турецкие зрпк
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