О неспособности стран НАТО выйти на необходимый уровень снабжения украинской армии боеприпасами рассказал бывший замкомандующий Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Страны НАТО прямо сейчас не способны дать Украине необходимое количество боеприпасов. О плачевном прогнозе для западного ВПК, а в особенности для ВСУ, рассказал экс-командир 8-го Хмельницкого полка спецназначения генерал-майор Сергей Кривонос.

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Отставной военный рассказал, то за 24 часа украинская армия расходует многие тысячи боеприпасов. Следовательно, такой большой объем не по зубам военной промышленности военного блока НАТО, даже если эти страны перейдут на усиленный выпуск и отладку производственных процессов своего ВПК.





Источник фото: peoples.ru





Новости о том, что украинской армии перестало хватать снарядов, стали поступать давно. Условный объединённый Запад прикладывает все силы для решения текущих потребностей ВСУ в снарядах, но одного "желания" - мало.

Первая причина в том, что не одно десятилетие европейские страны и США уменьшали свои производственные мощности. А сегодня в результате прошлых реформ не хватает необходимого оборудования, и самое главное - специализированных станков.

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Вторая причина - кадровая: со временем отток квалифицированной рабочей силы с оборонных заводов стал слишком значителен, а на настоящий момент такой отрицательный процесс невозможно компенсировать. Можно попытаться взять на должность рабочих африканских мигрантов, но лишь теоретически: так как данный контингент не обладает ни квалификацией, ни образованием, ни главное желанием работать на заводе, резюмировал свою беседу бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.