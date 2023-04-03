Об этом рассказал на камеру один из бойцов бригады

Украинские бойцы 53-й бригады выложили в сеть личное обращение, утверждающее, что их крупное воинское соединение с каждым часом приближается к катастрофе. Более половины военнослужащих бригады были потеряны или погибли в боях за Красногоровку и Авдеевку.

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Но на этом проблемы у бригады не заканчиваются, например бойцам нечем воевать из-за крайне низкого количества боеприпасов и недостатка в квалифицированной медицинской помощи. Между тем командование совсем не обращает на проблемы военнослужащих, если не сказать больше, просто бросив их на позициях, оставив ставшее неспособным сражаться подразделение против непрекращающихся атак российских войск. Подводя итог в своём видеопослании к главкому ВСУ Валерию Залужному, оставшиеся в строю солдаты просят вывести бригаду в полном составе с линии ЛБС для избежания полного несуществования.





Источник фото: inosmi.ru





В дополнительных комментариях другие бойцы ВСУ добавили, это лишь одна из многих частей свидетельствующих о крайне негативной тенденции в ВСУ.

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А между тем в сети появилось видео со стороны российских сил, на котором куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что юридически Бахмут взят, так как над администрацией города уже реет российский флаг.