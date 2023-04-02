Именно поэтому Зеленский так держится за удержание Бахмута (Артёмовска)

Даже слишком большой урон и проблемы в логистике для бахмутского гарнизона не останавливают украинского президента, не решающегося отдать приказ на сдачу донбасского города. Со слов экс-разведчика США Скотта Риттера, украинская власть считает, что как только оборона Бахмута падёт, падение запустит целую цепочку обрушений оборонительных линий по всему Донбассу.

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Военный специалист приводит аргументы, что утеря Артёмовска тесно связана со всеми оборонительными рубежами, привязанными к Донбассу, а ВСУ слишком быстро могут потерять контроль над этой частью территорий. "В курсе" этой ситуации и украинский лидер, который как может, отсрочивает вывод войск с Бахмута, Как только сражение за Бахмут будет проиграно, украинской армии ничего не останется сделать, как уйти не только с донецких степей, но и с Запорожской и Херсонской областей.





Источник фото: tvzvezda.ru





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Другой высокопоставленный чиновник Дуглас Макгрегор, в бытность свою советником главы Пентагона, предполагает, что Бахмут де-факто уже пал, а остатки бахмутского гарнизона не имеют сил хотя бы даже приостановить наступление штурмовиков "Вагнера", да и снабжение окопавшихся в городе ВСУ является большой проблемой, так как единственная дорога на Часов Яр по которой ещё возможно доставить в город подкрепления и боеприпасы, находится под огневым шквалом российской артиллерии. В данной ловушке могли бы помочь фланговые удары в квадрате Опытное-Клещеевка, но погода вмешалась в планы украинского Генштаба.