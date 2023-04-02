Даже несмотря на нескончаемый поток западного "ленд-лиза", украинская армия испытывает острую нужду в артиллерийских орудиях и боекомплекту к ним. Поэтому в ВСУ не нашли ничего лучшего, как расконсервировать и восстанавливать списанные артиллерийские системы. Украинские масс-медиа сообщают, что ВСУ пополнились советскими зенитными пушками эпохи 40-50-ых годов. Речь идёт о КС-19 и её модификациях.
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Артиллеристы действующей украинской армии поучаствовали в тренировочных стрельбах, где в качестве "актуального" образца использовались зенитные орудия КС-19. Пушки калибром 100-мм должны встать в строй вместо артиллерии больших калибров, потерянных в ходе боев на ЛБС российской спецоперации. И возможность такая действительно есть, так как для КС-19 и нашлись снаряды 1962-го года выпуска.
Источник фото: ria.ru
Короткий экскурс в историю: КС-19 "в первозданном виде" - есть зенитная установка, способная в автоматическом режиме сбивать воздушные цели на высотах до 15 километров и летящих на скоростях до 1200 км/ч.
Но в текущих реалиях данные зенитки будут использоваться для артиллерийского огня прямой наводкой с закрытых позиций, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированного источника.
Первое сообщение, что ВСУ вынуждены будут использовать зенитки, разработанные в 1947 году, украинское командование сообщило две недели назад.