Как сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский, ВС РФ продолжают наступательные действия целью которых может являться окружение Авдеевки.
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Со слов украинского бригадного генерала, российские войска продолжают артиллерийские обстрелы укреплений украинского гарнизона в Авдеевке, в дополнение используя авиационные удары для разрушения особенно укрепленных позиций. "Кошмарят" украинских военных и регулярные атаки российской бронетехники, перемежающиеся со штурмом подразделений хорошо известной ЧВК "Вагнер", сообщает военачальник.
Источник фото: topwar.ru
По сообщениям украинских масс-медиа, "музыканты" осуществили незначительную отправку своих операторов с Бахмутского направления под Авдеевку. Так же военные специалисты считают, что за этим может последовать скорый штурм городской агломерации. Правда куратор "Вагнера" Евгений Пригожин данную информацию насчёт своего подразделения рядом с Авдеевкой считает дезинформацией украинских СМИ.
Как только Бахмут (Артёмовск) и Авдеевка падут, этот событийный фон станет значительным ударом по украинским властям как с точки зрения военно-стратегического негативного актива, так и с точки политических и информационных потрясений. Ведь до этого Владимир Зеленский во всеуслышание и многократно называл эти городские агломерации "несокрушимыми крепостями" ВСУ.