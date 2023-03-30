На Украине по-прежнему всё плохо с истребителями и их катастрофически не хватает, поэтому условный Запад должен поделиться самолётами с украинскими ВВС. Так со слов представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, российские ВКС всерьез взялись за использование корректируемых авиабомб и это теперь очень большая проблема для украинской армии. Свое мнение старший офицер выразил в эфире общеукраинского телемарафона.
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Военный чиновник заметил, что российские неуправляемые авиационные снаряды (бомбы) превратились в полностью корректируемые боеприпасы, которые российский ВКС стал использовать каждый день и не по разу. В новых реалиях для ВСУ точные удары многокилограммовыми бомбами стали сущим кошмаром, превращающим даже углубленные оборонительные порядки в раскуроченные куски стали и бетона.
"Старшая коллега" ФАБ-500 - Планирующая бомба УПАБ-1500Б. Источник фото: google.com
А что касается украинских ПВО, то со слов полковника Игната, противовоздушные средства не способны поразить такие боеприпасы. Единственный выход для ВСУ - это получить большое количество истребительной авиации. И это должна быть обязательная прерогатива объединённого Запада, заметил представитель украинских Воздушных сил.
В финале своей беседы функционер вновь вернулся к теме ФАБ-500 (а в бомбовом "ассортименте" ВКС РФ есть ещё более усиленные версии, превосходящие полутонные снаряды в несколько раз), которые благодаря модулям планирования и коррекции летят на несколько десятков километров
Как известно, это не первая "жалоба" Юрия Игната на усовершенствованные авиационные боеприпасы.