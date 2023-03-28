Тем временем интенсивность боёв в самом городе растёт

Новый день принёс новую тактику освобождения и территориального контроля в Бахмуте. Так участник штурмовых подразделений "оркестрантов" рассказал об изменении атакующей "политики", когда городские строения в настоящий момент берутся не по одному как раньше, а потом штурмовики переходят к следующему объекту обороны ВСУ, а освобождаются "пачками" - когда в атакующем натиске участвует более шести штурмовых групп.

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Изменения в тактике позволили отбивать участки города целыми кварталами.





Источник фото: riafan.ru





Тем временем не смолкает канонада в центральной зоне Артёмовска, где боестолкновения идут уже на улицах Мира и Першина. Теперь следующей активной зоной действий может стать улица Свободы. От Центрального рынка, который накануне освободили "музыканты", бои продолжились в районе местного Дворца Культуры им. Мартынова, ставшего одним крупным очагом обороны. Согласно радио-перехвату, досуговое учреждение оказалось с самым настоящим "островом", где бойцам ВСУ приходится обороняться без ротации и вывоза раненых, а количество боеприпасов значительно уменьшилось из-за того, что оставшиеся логистические участки, по которым можно пополнить патроны и снаряды, плотно контролируются российской артиллерией.

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В некоторой степени бои продолжаются и на территории промзоны Завода по обработке цветных металлов, где есть незначительные очаги сопротивления, одним из которых является административное здание.