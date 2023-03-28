Непроверенную информацию стали распостранять часть интернет-СМИ и анонимных телеграм-каналов

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Евгений Пригожин сказал, что данные о том, что часть "музыкантов" отправилась в Авдеевский квадрат для усиления штурмовых групп Минобороны - не соответствует действительности.

реклама

На местах (в Бахмуте и Соледаре и их округе) отряды "Оркестра" продолжают вести бои высокой интенсивности и ни о каких "логистических мероприятиях" в район Авдеевки и даже думать не стоит. Так часть операторов "Вагнера" продолжают атакующие действия от Соледара в направлении Северска, другие штурмовые группы "музыкантов" продолжают активную нейтрализацию в случае отказа сдаться уцелевших отрядов ВСУ в городской черте Бахмута.





Источник фото: lenta.ru





Со слов основателя ЧВК "Вагнер", штурмовые действия на Авдеевском театре боевых действий проводятся только силами подразделений Министерства обороны России.

И возвращаясь к "Оркестру", бойцы ЧВК помимо зачистки городских районов Артёмовска, предпринимают активные попытки войти в Красное. Как только вагнеровцы смогут овладеть этим населённым пунктом, то под полным контролем музыкантов окажется тот самый единственный логистический маршрут, по которому идёт переброска подкреплений и боевой техники из Часового Яра в Бахмут. Поэтому так яростно удерживают отряды ВСУ этот укрепрайон.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Но тут мало что зависит от украинского гарнизона Красного, так как после того как операторы ЧВК "Вагнер" полностью очистят городской район "Самолёт", то во фланг группировки ВСУ сможет ударить ещё один штурмовой отряд "музыкантов". Всё это дело лишь небольшого промежутка времени, финализировал свою беседу Евгений Пригожин.