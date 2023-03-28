Армия России шаг за шагом ведёт позиционное наступление на линии Сватово-Кременная. Противник вгрызается в каждый окоп и блиндаж, но несмотря на яростное сопротивление, вынужден отойти с 3-х оборонительных рубежей.
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Интересный факт: взятые успешными штурмовыми действиями защитные линии на направлении Сватово-Кременная непрерывно укреплялись в течение последних 6 месяцев украинскими силами, после того как российские войска переместились с некоторых районов Харьковской области, но благодаря самоотверженным действиям ВС РФ, ВСУ не смогли продвинуться дальше Сватово-Кременного "квадрата", хотя по штабным планам наступления, украинская армия должна была дойти до Лисичанска и Северодонецка, подойдя к Луганску.
Источник фото: iz.ru
По поступающим с мест сражения данным, за прошедшие 48 часов российские бойцы в результате штурма взломали и взяли под контроль оборонительный рубеж западнее Кременной и уже начинают продвигаться по так называемому Кременскому лесу, где в упорных боях захватили замаскированные лесные "опорники" ВСУ.
Теперь новым местом боёв стали оборонительные рубежи украинской армии в направлении Ямполя.