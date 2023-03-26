С каждым новым днём бахмутскому гарнизону ВСУ становится всё сложней и сложней сдерживать натиск ЧВК "Вагнер", который атакует одновременно с нескольких направлений. В Киеве предполагают, что украинские солдаты, оставшиеся в городе, попадут под действие сценария Мариуполя.
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В американском институте изучения войны информируют, что силы "музыкантов" производят штурмовые действия одномоментно с нескольких сторон, поддерживая постоянное давление на украинскую оборону в городе, тем самым создавая условия близкие к "классическому" кольцу окружения. Есть лишь единственное место, по которому ВСУ ещё могут отступить: это направление на Часов Яр, откуда поступает в Бахмут (Артёмовск) свежее пополнение и вывозятся раненые. Но эта дорога давно находится под огнём россиян, заключают в ISW.
"Оркестрант". Источник фото: ria.ru
Украинская сторона считает, что высшее командование "музыкантов" предполагает применить в Бахмуте удачный опыт Мариуполя, когда силы ВСУ, удерживающие город, были рассечены ударами на несколько отдельных частей, тем самым превратив территорию города в группу котлов. Скорее всего, следующая неделя для украинских войск может оказаться последней.