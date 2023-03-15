Речь шла о заводе "Востокмаш", который по замыслу украинцев должен был стать новой "Азовсталью"

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока продолжается история с поисками обломков неудачно залетевшего в международное пространство рядом с Крымом стратегического ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, западные издания ни на минуту не забывают освещать продвижение российской воинской группировки по осаждённому Бахмуту. Не минула сией чаши интереса и Германия.

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Так немецкий журналист Bild Юлиан Рёпке в соцсетях пишет об утрате ВСУ ключевой оборонительной линии в Артёмовске. Речь идёт о предприятии "Востокмаш", где штурмовики группы "Вагнер" значительно продвинулись вперёд.





"Музыканты" внутри укреплений на "Востокмаше". Источник фото: телеграм





Интересная деталь, так же немецкий репортёр рассказывает про искомый завод следующее: русские вытеснили украинцев с завода, который мог бы стать новой "Азовсталью" как в Мариуполе, этакой крепостью в крепости. Так по словам автора Bild, ВСУ готовилась оборонять стены завода много месяцев.

И да, это тот самый завод, в стенах которого происходило награждение президентом Украины отличившихся украинских военных с пожеланиями держаться как можно дольше.

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Резюмируя: теперь в самом городе нет настолько крепких линий обороны для ВСУ и российские войска могут беспрепятственно этаким валом двигаться всё время вперёд.