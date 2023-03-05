На "спасение" из осаждённого города у отступающих войск ВСУ есть крайне ограниченный отрезок времени

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По сообщениям американского Института изучения войны, два стратегически важных моста в округе Бахмута через реку Бахмутовка и вдоль дороги Хромово - Бахмут, были уничтожены сапёрными отрядами ВСУ. Аналитики ISW считают, что украинские войска подготавливают условия для планового отступления в направлении Часова Яра и пытаются замедлить продвижение армии России.

реклама

Накануне представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый хотел дать опровержение информации ISW, сочинив небылицу о взрывающих мосты штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер". Якобы бойцы "музыкантов" подрывают мосты, так как они "обожают подобные трудности". Но тут как говорится, без комментариев.





ВСУ. Источник фото: voennoedelo.com





Правда капельку правды украинский спикер всё-таки позволил себе сказать, заявив, что оперативная ситуация в районе Бахмута тяжелая, но не критическая.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Но на Западе всю ситуацию на Артёмовском направлении видят "несколько" иначе: Бахмут удержать у ВСУ не получится от слова совсем, кольцо окружения становится всё меньше, отходить украинским формированиям надо в спешном порядке. Мосты же были подорваны там, куда российские войска и стремятся. Снабжение Бахмута прямо сейчас сильно затруднено, но возможно - по единственной грунтовой дороге, которую пока ещё не контролирует артиллерия наступающих россиян.