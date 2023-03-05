По сообщениям американского Института изучения войны, два стратегически важных моста в округе Бахмута через реку Бахмутовка и вдоль дороги Хромово - Бахмут, были уничтожены сапёрными отрядами ВСУ. Аналитики ISW считают, что украинские войска подготавливают условия для планового отступления в направлении Часова Яра и пытаются замедлить продвижение армии России.
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Накануне представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый хотел дать опровержение информации ISW, сочинив небылицу о взрывающих мосты штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер". Якобы бойцы "музыкантов" подрывают мосты, так как они "обожают подобные трудности". Но тут как говорится, без комментариев.
ВСУ. Источник фото: voennoedelo.com
Правда капельку правды украинский спикер всё-таки позволил себе сказать, заявив, что оперативная ситуация в районе Бахмута тяжелая, но не критическая.
Но на Западе всю ситуацию на Артёмовском направлении видят "несколько" иначе: Бахмут удержать у ВСУ не получится от слова совсем, кольцо окружения становится всё меньше, отходить украинским формированиям надо в спешном порядке. Мосты же были подорваны там, куда российские войска и стремятся. Снабжение Бахмута прямо сейчас сильно затруднено, но возможно - по единственной грунтовой дороге, которую пока ещё не контролирует артиллерия наступающих россиян.