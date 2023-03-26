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Дональд Трамп назвал США банановой республикой
Такого неприятного "комплимента" Америка удостоилась во время выступления 45-го президента в Техасе
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   Не проходит и дня чтобы экс-президент США Дональд Трамп не обвинил в чём-нибудь нынешнего хозяина Белого дома и его ближайших сотрудников. Трамп считает, что руководство США должно думать больше о самих США и их внутренних проблемах, а не пытаться устроить противостояние с Россией и Китаем. 

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   Так бывший президент обвиняет нынешнего президента в превращении великой державы в обыкновенную банановую республику. Такого неприятного наименования американское государство удостоилось во время выступления политика на митинге в Техасе.


Источник фото: bbc.com


   Нападки Трампа не утихают с момента своего поражения на прошлых президентских выборах, когда в результате волеизъявления американского народа Дональд Трамп лишился президентского кресла, что по мнению эпатажного бизнесмена произошло из-за многочисленных фактов фальсифицирования при голосовании.

   Трамп не оставляет желания вновь избраться на высший исполнительный пост, став президентом США. Но Байден "считает иначе", предпринимая всё возможное и невозможное, воспрепятствовав 45-му президенту США опять стать главой Белого дома. 

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   Трамп периодически критикует Джо Байдена за всестороннюю помощь Украине в ущерб национальной безопасности и пообещал разрешить российско-украинский конфликт ровно за 24 часа.

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#сша #дональд трамп
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