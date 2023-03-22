Как сообщил представитель командования украинской армии Юрий Игнат, вооружение, выбранное для стрельбы по военным объектам Россией, отличается высокой "скоростью доставки" боеприпасов

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Командование ВСУ провело анализ попаданий по своим объектам в городе Запорожье. Официальный представитель украинской армии Юрий Игнат в телевизионном эфире рассказал, с помощью каких артиллерийских систем армия России поразила объекты в городе.

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Источник фото: missilery.info





Украинские военные считают, что для поражения военных объектов в Запорожье ВС РФ использовали реактивную систему залпового огня последней версии - "Торнадо-С". Украинский полковник Игнат сделал комплимент этому РСЗО, похвалив за его высокую скорость поражения выбранных объектов, заявив, что для этого "Торнадо-С" необходимы "лишь секунды" от начала запуска до "встречи" с целью.

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Расстояние между Запорожьем и так называемой ЛБС, составляет всего в максимальной точке удаления - 35 километров, что вполне по силам данной разновидности систем залпового огня. Так "Торнадо-С" может поражать цели в пределах 40 километров, как говорится, в самой базовой версии. А самая последняя модификация машины с корректируемым по ГЛОНАСС снарядом 9М542, способна поражать цели на удалении до 120 километров, сообщают источники в ВСУ.