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Madarator За пост начислено вознаграждение
"Торнадо-С", называемая русским хаймарсом, провела успешную атаку новым снарядом под Артёмовском
Поражение производилось с помощью новейшего боеприпаса, наводимого на цель по спутнику
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   Русские долго запрягают, но быстро едут. Все знают эту русскую пословицу. И вот "в ответ" на беспредельничанье Хаймарсов конструкторы НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева дали свое решение "проблемы", поставив в войска новый усовершенствованный боеприпас. 

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   Сегодня был поражен 4-ый цех огнеупорного завода, где размещался узловой очаг обороны ВСУ на западном направлении от Артёмовска.

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   Снаряд, поразивший цель на таком большом удалении, является новейшей разработкой, показавшей новые возможности: во-первых, на всем протяжении маршрута полет ракеты можно корректировать, а что бы враг "не расслаблялся", боевая часть заметно выросла, и наконец мы доросли до наведения по спутнику, заметно увеличив точность.


9К515 "Торнадо-С" Источник фото: rossaprimavera.ru

   И теперь таких снарядов в войсках будет очень много, так как новый боеприпас из опытных образцов стремительно превратился в серийную модель.

   Кроме того, была модернизирована сама пусковая установка и машина, где во время движения и топографической привязки задействуется система ГЛОНАСС, после чего батарейный командный пункт стал "лишним" и установка может самостоятельно добраться до позиции и успешно отстреляться. 

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   Кроме того, наконец, внедрили в использование усовершенствованную систему управления наведением и огнем, благодаря которой "настройка на цель" происходит гораздо быстрей и точней. 

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#торнадо-с #рсзо 9к515 #торнадо
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