Норвегия выделила Украине 8 танков семейства Leopard 2 и 4 БРЭМ, бронированная техника уже находится в польской республике, после которой в оперативном порядке будет передана Украине. О поставках бронетехники рассказало Министерство обороны Норвегии на своём интернет-портале.
реклама
Поставки из Норвегии осуществлялись самолётами Ан-124 "Руслан" украинской принадлежности. Точных данных нет, куда "прилетели" танки, но предположительно это аэродром в Жешуве, представляющий собой крупный логистический центр. И вот с Жешува танки и БРЭМ непосредственно поступят на Украину.
Норвежский модернизированный Leopard 2A4. Источник фото: militaryleak.com
Передачу техники прокомментировал Бьорн Арильд Грам - военный министр Норвегии, заявивший, что конституционная монархия крайне заинтересована в том, чтобы Россия не выиграла свою спецоперацию.
В прошлом месяце норвежское правительство выразило свое желание о передаче восточноевропейской республике 12 единиц бронированной техники. Сюда входят 8 Leopard 2 в версии A4NO и 4 БРЭМ (мостоукладчик и инженерная техника). В добавок к этому, норвежская армия поделится запасными частями и выделит средства для приобретения боеприпасов. В Польшу так же отправились инструкторы, призванные обучить украинские экипажи для управления Леопардов.