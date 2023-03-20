Так же Украине будут переданы помимо танков и БРЭМ

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Норвегия выделила Украине 8 танков семейства Leopard 2 и 4 БРЭМ, бронированная техника уже находится в польской республике, после которой в оперативном порядке будет передана Украине. О поставках бронетехники рассказало Министерство обороны Норвегии на своём интернет-портале.

реклама

Поставки из Норвегии осуществлялись самолётами Ан-124 "Руслан" украинской принадлежности. Точных данных нет, куда "прилетели" танки, но предположительно это аэродром в Жешуве, представляющий собой крупный логистический центр. И вот с Жешува танки и БРЭМ непосредственно поступят на Украину.





Норвежский модернизированный Leopard 2A4. Источник фото: militaryleak.com





Передачу техники прокомментировал Бьорн Арильд Грам - военный министр Норвегии, заявивший, что конституционная монархия крайне заинтересована в том, чтобы Россия не выиграла свою спецоперацию.

В прошлом месяце норвежское правительство выразило свое желание о передаче восточноевропейской республике 12 единиц бронированной техники. Сюда входят 8 Leopard 2 в версии A4NO и 4 БРЭМ (мостоукладчик и инженерная техника). В добавок к этому, норвежская армия поделится запасными частями и выделит средства для приобретения боеприпасов. В Польшу так же отправились инструкторы, призванные обучить украинские экипажи для управления Леопардов.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник