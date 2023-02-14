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Сроки обучения украинских танкистов на Leopard принято сократить до 4-х недель после просьб ВСУ
Украинское командование настояло на сокращении подготовки собственных танкистов из-за тяжелой ситуации на фронте
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   В польской прессе стала циркулировать информация, что польских офицеров и инструкторов, занимающихся подготовкой украинских рекрутов, осваивающих немецкий Leopard, попросили снизить сроки подготовки до 4-х недель из-за ситуации на фронте.

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   Западных учителей сильно торопят, так как изначальный срок, где учёба должна длиться не менее 8-и недель, на первом этапе была сокращена до 6-ти, а теперь украинским военным "достаточно" и 4-х недель. Украинские кураторы утверждают, что их подопечные способны справиться с овладением Леопарда гораздо быстрей, чем это нужно по стандартному учебному протоколу.  


Источник фото: Дзен-канал Мекленбургский Петербуржец


   Все эти цифры, в особенности пресловутые 4 недели, похожи на рукотворную сказку, и любой уважающий себя танковый знаток подтвердит, с 0-нулевым опытом невозможно освоить полностью чужую машину: а у украинского Т-64 и немецкого Леопарда общее - это только название "танк". 

в тему новости: У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк         


   И тут появляется один "секрет", почему внезапно "за 4 недели возможно подготовить украинского танкиста":

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  •    На самом деле НАТО и в частности Польшу, не сильно интересует результат, главное сказать что "процесс идет". Если украинские экипажи будут "буксовать" в боевых действиях - то это только вина танкистов, ведь именно их начальство настояло на снижении сроков подготовки.
  •    Сказки про "4 недели". На самом деле танкисты ВСУ уже давно учатся управлять и стрелять на Леопардах, а все эти 8,6, 4 недель - это фентези для обывателя.
  •    Экипаж танков Леопард, поставляемых на Украину, будет лишь формально "украинским": ничто не мешает запихнуть в башню иностранных наемников или польских военных, уволившихся в запас буквально вчера.
новости по теме: Австрийский полковник признался -  экипажи для танков уже "есть", это воюющие на Украине наемники        
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#leopard 2
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А всу может попросить, вообще танкистов не учить? По четным можно набирать в танкисты, по не четным в летчики! Главное, потом не ошибиться.
Сроки обучения украинских танкистов на Leopard принято сократить до 4-х недель после просьб ВСУ
Андрей Филиппов
05:24
Всегда было интересно что у них с отказоустойчивостью. Где-нибудь на горизонте в три-пять лет. Так как ремонтопригодности фактически никакой нет и качество изготовления и компонентов, полагаю, не само...
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