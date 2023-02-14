В польской прессе стала циркулировать информация, что польских офицеров и инструкторов, занимающихся подготовкой украинских рекрутов, осваивающих немецкий Leopard, попросили снизить сроки подготовки до 4-х недель из-за ситуации на фронте.
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Западных учителей сильно торопят, так как изначальный срок, где учёба должна длиться не менее 8-и недель, на первом этапе была сокращена до 6-ти, а теперь украинским военным "достаточно" и 4-х недель. Украинские кураторы утверждают, что их подопечные способны справиться с овладением Леопарда гораздо быстрей, чем это нужно по стандартному учебному протоколу.
Источник фото: Дзен-канал Мекленбургский Петербуржец
Все эти цифры, в особенности пресловутые 4 недели, похожи на рукотворную сказку, и любой уважающий себя танковый знаток подтвердит, с 0-нулевым опытом невозможно освоить полностью чужую машину: а у украинского Т-64 и немецкого Леопарда общее - это только название "танк".
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И тут появляется один "секрет", почему внезапно "за 4 недели возможно подготовить украинского танкиста":
- На самом деле НАТО и в частности Польшу, не сильно интересует результат, главное сказать что "процесс идет". Если украинские экипажи будут "буксовать" в боевых действиях - то это только вина танкистов, ведь именно их начальство настояло на снижении сроков подготовки.
- Сказки про "4 недели". На самом деле танкисты ВСУ уже давно учатся управлять и стрелять на Леопардах, а все эти 8,6, 4 недель - это фентези для обывателя.
- Экипаж танков Леопард, поставляемых на Украину, будет лишь формально "украинским": ничто не мешает запихнуть в башню иностранных наемников или польских военных, уволившихся в запас буквально вчера.
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