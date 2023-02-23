Польша не стала "долго запрягать" с поставками своих Leopard 2 Украине и уже подготовила эти ОБТ для передачи. Логистический процесс по передаче польских танков Леопард Украине займет примерно 4 недели. В таком позитивном ключе для вооруженных украинских формирований Анджей Дуда "раскрылся" американскому CNN.
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Leopard 2. Источник фото: cnn.com
Помимо полностью укомплектованных готовых танков на польских полигонах на полных парах проходит учёба украинских танкистов, которые в момент передачи бронированных машин также будут готовы вернуться на родину. Не забыл Анджей Дуда рассказать и про "больную тему" - для немецкой техники не хватает запасных частей. И тут виноваты, прошу не смеяться, - "опять двадцать пять" немцы. У которых, со слов польского президента, самая большая нехватка ремонтных комплектов и запчастей.
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Как сообщается, дружественная Украине Польша готова передать последней 14 бронированных машин Leopard 2 - что составляет танковую роту.