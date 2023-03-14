В частности, акцент в рекламном видео делается на непревзойдённые вечерние фото и продвинутый ночной режим

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В сети показали новый рекламный ролик от китайской компании HUAWEI, которая "прогревает" потенциальную аудиторию, готовую раскошелиться на фотофлагман. Как не трудно догадаться, очередным камерофоном, способным удивить искушённого любителя смартфонов, должен стать HUAWEI P60. Акцент делается на расширенном режиме ночной съёмки.

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Как заявляют представители компании, будущий продукт, выход которого очень скоро, способен "дать" пользователям бренда чёткие фото даже при недостаточном освещении в тёмное время суток благодаря датчику изображения с большой площадью линзы (банально собирает больше света), дополнительно "повлиять" на высокое качество должен цветовой фильтр "нестандартного калибра" RYYB. "Добить" же могучую тройку новых фотовозможностей должна технология XMAGE 2.0, улучшающая алгоритмы ночных кадров.





Внешний вид камерофона по мнению инсайдера. Источник фото:ferra.ru





И да - без "Луны" не обошлось: кадры земного спутника станут ещё более "реалистичными".

Напоследок руководитель HUAWEI Consumer Business Group Юй Чэндун решил удивить искушённую публику сложными условиями съёмок, продемонстрировав кадры Солнца на закате, что для "обычного телефона" довольно-таки непростое дело. А тут, вот нате: фотография удивляет высокой контрастностью. Прям хоть беги и отказывайся от своей беззеркальной камеры.





Источник фото: 4pda.to





Презентация серии HUAWEI P60 практически через 10 дней - 23 марта 2023 года.

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