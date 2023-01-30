В Артёмовске (Бахмуте) доездилась и дострелялась латвийская САУ, переданная ВСУ в рамках военной помощи. Комплект поставок включил 6 боевых машин, причем к настоящему времени из этих шести машин осталось лишь четыре. Первая машина бывших латвийских вооруженных сил была уничтожена рядом с селом Кисловка на Харьковском направлении.
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Уничтоженная 155-мм САУ М109А5Ö ВСУ под Бахмутом (Артёмовском). Источник фото: Телеграм
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Если осмотреть внимательно уничтоженную бронемашину, то место прилета отлично видно на боковой стороне корпуса, рваное отверстие свидетельствует, что скорее всего, корпусная часть оказалась местом входа ударного дрона российских войск, и с наибольшей вероятностью можно утверждать, что скорее всего это была одна из модификаций Ланцета, например Ланцет-3М. Также можно обнаружить что после пробития брони внутренняя часть пространства быстро загорелась и скорее всего, выгорела дотла.
И теперь наверняка можно говорить, что для Ланцетов теперь не составляет труда разносить в пух и прах не только относительно слабо защищенные РЛС и всевозможные пушки, но и легкобронированную технику вроде модернизированной Австрией для латвийских вооруженных сил самоходных гаубиц (броня этой САУ примерно равняется 23-миллиметрам).