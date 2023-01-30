Латвийская самоходная артиллерийская установка была уничтожена вблизи Артёмовска

В Артёмовске (Бахмуте) доездилась и дострелялась латвийская САУ, переданная ВСУ в рамках военной помощи. Комплект поставок включил 6 боевых машин, причем к настоящему времени из этих шести машин осталось лишь четыре. Первая машина бывших латвийских вооруженных сил была уничтожена рядом с селом Кисловка на Харьковском направлении.

реклама





Уничтоженная 155-мм САУ М109А5Ö ВСУ под Бахмутом (Артёмовском). Источник фото: Телеграм

по теме: На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты







Если осмотреть внимательно уничтоженную бронемашину, то место прилета отлично видно на боковой стороне корпуса, рваное отверстие свидетельствует, что скорее всего, корпусная часть оказалась местом входа ударного дрона российских войск, и с наибольшей вероятностью можно утверждать, что скорее всего это была одна из модификаций Ланцета, например Ланцет-3М. Также можно обнаружить что после пробития брони внутренняя часть пространства быстро загорелась и скорее всего, выгорела дотла.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

И теперь наверняка можно говорить, что для Ланцетов теперь не составляет труда разносить в пух и прах не только относительно слабо защищенные РЛС и всевозможные пушки, но и легкобронированную технику вроде модернизированной Австрией для латвийских вооруженных сил самоходных гаубиц (броня этой САУ примерно равняется 23-миллиметрам).