Свой взгляд на вероятное развитие событий для Бахмутской группировки ВСУ озвучил командир украинского подразделения

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Несмотря на анонсированный украинский широкомасштабный "контрнаступ" под Бахмутом, у ВСУ дела не так уж там и хороши, как пишется даже в западной прессе, да и шансы попасть в предполагаемый "артёмовский котёл" - увеличились многократно за последние дни. И для одного из украинских командиров всё это напомнило похожую ситуацию под Дебальцево в 2015 году.

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Район Дебальцево. Источник фото: bbc.com





Так офицер ВСУ Денис Ярославский, противостоящий ЧВК "Вагнер", рассказал, что если нарушена логистика (а она у украинской армии если не полностью разрушена, то держит войска на полуголодном пайке), то у полуокружённой группировки украинских войск нет возможностей для вывоза раненых и получивших травмы бойцов, как нет и подвоза свежих сил, да и боеприпасы значительно истощились. И это прекрасно понимают и видят на другой стороне (подразумевая отряды российских военных и ЧВК "Вагнер"). Поэтому они (россияне) первым делом пытаются обрезать "пуповину", соединяющую яростный город с "большой землёй", резюмировал украинский командир.

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В Бахмуте где каждый дом - это арена маленькой битвы, что опять же, значительно делает ситуацию похожей на битву за Дебальцево и выбивает ресурсы украинской стороны значительно.