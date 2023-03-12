Кто бы мог подумать, но на Украине могут отправить на фронт за хорошее настроение и танцевальные движения во время танцевального "батла". Правда есть один "нюанс": всё вышеописанное нельзя делать во время так называемых праздников, чтящихся по ту сторону границы, конкретно России, а если предельно конкретно, то во время празднования Международного женского дня (8 марта).
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Источник фото: vokrug.tv
Так Владимир Руснак, сотрудник центра комплектования, переиначенного военкомата на "новый лад", отправился на фронт за зажигательный танец под песню, исполненную на русском языке. Да, важное уточнение, звучащую во время празднования "запрещённого" 8 марта, на Украине называемом высокими чинами "русским праздником".
После того как видео "слили" куда надо, действующего военнослужащего наказали, отправив на линию боевого соприкосновения.
"Виновником" неприятностей для украинского офицера стал шлягер прошлых лет от Александра Реввы - песня "Алкоголичка".
Маленькая деталь: "инцидент" с запрещённой песней произошёл в городке одесской области Болграде, где родился предыдущий президент Украины - Пётр Порошенко.