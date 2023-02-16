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Боец ЧВК "Вагнер" - в Угледаре Украина потеряла 7 раз больше бойцов, чем штурмующая сторона
Так прокомментировал штурм города Угледар командующий наступательными действиями боец с позывным "Лотос"
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   Потери сидевших в обороне сил ВСУ при штурме города ЧВК "Вагнер" превзошли потери штурмующей стороны в 6-7 раз. Такую оценку взятия Соледара дал командир одного из отрядов ЧВК "Вагнер", Герой России, ДНР и ЛНР - Антон Елизаров. Город перешёл под контроль музыкантов 12 января.

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"Лотос" Артём Елизаров и Евгений Пригожин. Источник фото: vk.com


   "Лотос" (Антон Елизаров) рассказал также, что штурм городов его подразделением - это дело обычное, не потребовавшее сверхнапряжения сил и "нервов", так как взятие населенных пунктов - это "конек" всей группировки Вагнеровцев. При штурме Угледара всё и было так же - "буднично и спокойно", хотя объективно враг цеплялся за каждое строение, за каждую улицу, но для врага всё заранее было "решено". Единственную сложность представляли дома в центре города, хорошо укрепленные, и часто в качестве заложников использовались обычные гражданские жители, пережидающие бои в подвалах. Кроме того, украинские бойцы любили занимать позицию в местной школе. 

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   Пригожин немногим ранее поделился о тактике штурмующих групп: после того как Соледар был взят в котёл, город разделили на сектора, где каждый сектор методично зачищался, если противник решил не сдаваться в плен.

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