MRSAM или MR-SAM создана индийской Организацией оборонных исследований и разработок в кооперативе с израилетянами

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Индийское ВМС вчера продемонстрировало видеокадры успешных стрельб ракетой "MR-SAM" класса "поверхность-воздух", способной поражать цели средней удалённости. Пуск снаряда был осуществлен с помощью эсминца класса УРО Visakhapatnam.

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"MR-SAM" представляет собой локализованную сборку в Индии израильской ракеты Barak-8. С каждым новым днём процесс импортозамещения в республике усиливается и всё больше операций по сборке ракеты может быть осуществлен местными инженерными и рабочими кадрами. В прошлом месяце армейское командование подтвердило, что индийцам вполне по силам в самом ближайшем времени изготавливать ракеты собственными силами и полностью покрыть "запрос" на производство данных ракет на Родине.





"Прародитель" MR-SAM из Израиля - barak-8. Источник фото: defense-update.com





Несмотря, что ракета MR-SAM создавалась как индийская версия зенитной ракеты, успешность испытательных стрельб превратили MR-SAM в универсальный образец ракетного вооружения, способный помимо воздушного "перехвата" осуществлять поражение надводных сил противника.





Пуск индийской MR-SAM. Источник фото: israeldefense.co.il





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Немногим ранее статуса "универсальный ракетный образец" получила ракета совместной российско-индийской разработки BrahMos, созданной на базе советской противокорабельной ракеты "Яхонт" с дальностью поражения до 300 километров. MR-SAM тут выступает в роли "младшего брата" с дальностью пуска до 70 км.