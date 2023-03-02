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Как служил перебежчик Джон Макинтайр в "Интернациональном легионе" и какие данные передал России

Из статьи мы узнаем, как так получилось что украинское начальство вымогает деньги у наёмников и чем занимается в отряде кадровый сотрудник ЦРУ
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   История Джона Макинтайра, рассказанная в интервью Russia Today больше похожа на сценарий к первосортному голливудскому боевику чем на реалии нашей жизни. Да и имя у героя статьи соответствующее - Джон, как тот Джон, который Рембо, правда несмотря на различие в фамилиях, за плечами некиношного персонажа куда больше "подвигов", хотя бы таких, что он смог сбежать со своего батальона и рассказать правду, ту самую, грязную и без всяких там бравад и "перемог". Начинаем сеанс.

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   На эмоциональной волне, умело раскрученной сценаристами украинского кризиса, экс-солдат армии США решил присоединиться к "Иностранному легиону", а после и национальному батальону "Карпатская Сечь", но по особым причинам, о которых мы узнаем ниже, вынужден был сбежать в Россию.


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Один из сценаристов-кураторов украинского кризиса со стороны администрации президента США - Джейк Салливан. Источник фото: rbc.ru

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Житье-Бытье Джона в Легионе

   На самом деле, рассказы, которыми поделился американец, вряд ли повергнут в шок бывалого российского зрителя и читателя, бдительного отслеживающих события, связанные с проведением спецоперации. О том, что личный состав ВСУ и всех парамилитарных соединений уж очень любит обитать в жилой застройке и не только, как-то: школах, заводах, гражданских складах. Широко распространенное использование  нацистской символики кадровым составом, как и повсеместные казни пленных русских солдат. Всё это было известно и до "откровений" бывшего наёмника. Но всё-таки Джон рассказал и кое-что особенное.

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Форма участника АТО-ООС. Источник фото: ria.ru


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   Так во время службы Макинтайра в "Иностранном легионе" в штате был кадровый разведчик, представляющий ВМС США под именем Маркус. По своему спутниковому телефону и планшету он в режиме реального времени каждый день получал данные от ЦРУ и передвижениях российской армии. Что лишний раз доказывает, в ВСУ присутствуют и воюют действующие военнослужащие альянса НАТО, и не где-нибудь в тылу, а на самой "ленточке". 

   Сослуживцы Джона, приехавшие из-за рубежа, в большинстве своем, по тем или иным причинам не захотели продолжать службу и уже возвратились домой. Главные основания отказа продолжать воевать, экс-наёмник назвал неготовность к конфликту высокой интенсивности и выбывание из строя по причине ранений. Но и мертвым "солдатам удачи", выбравших украинскую сторону конфликта - нет покоя: погибших кремируют и высылают прах родным. Но вот страховая часть выплат родным и близким "диких гусей" в 90% случаев не доходит. Деньги отбирают для себя украинские воротилы, связанные с командирами соединения.


"Солдаты удачи" на Украине. Источник фото: zp-news.ru


   Но и живых наёмников обманывают наглым образом: если иностранный доброволец решил расторгнуть контракт с "Карпатской Сечью", то командир последней просто не отдаёт последнюю зарплату "несчастливца" и забирает её себе. Как говорится, что это, если не коррупция...

   Поставляемое Западом оружие тоже часто не доходит до украинского "адресата". Зато очень хорошо "доходит" до черного рынка. Вот примеры: командир батальона, бывший в сговоре с сержантом, отвечающим за доставку вооружений, взял и продал в неизвестном направлении 20 противотанковых гранатомётов "Джавелин", полусотни винтовок M4 и две дюжины пулемётов М240.  


Причины, подвигнувшие на бегство в Россию

   Как заверяет иностранец, он с самого начала действовал в интересах России из-за своих идеологических убеждений. Но для "конспирации" пришлось притвориться ярым русофобом, не прекращая фиксировать важные данные. Джон ушёл из "Иностранного легиона" только после неудачной попытки интегрироваться в полк "Азов", чем вызвал подозрения у службы безопасности. 


Джон Макинтайр на одном из фото, найденных в социальной сети. Источник фото:


   Можно было бы предположить, что это постановка, например американца взяли в плен, выдав в последствии за шпиона. Но на самом деле история достаточно правдоподобна, так как якобы "пленный" в видеоряде показывает свои личные документы, в том числе об окончании учебного заведения. И тут сложно представить, что эти бумаги бывший наёмник взял бы с собой в бой, в котором и был захвачен в плен.

   Второе. История бегства в Россию уже не такая "голливудская": прибыл легально в Одессу, после в Кишинёв, дальше на самолёте до турецкого Стамбула с окончательным полётом до России. Никаких тебе киношных перебеганий-переползаний под колючей проволокой линии фронта в тёмное время суток. Всё очень достоверно и правдоподобно. 


Что рассказал бывший наёмник и чем это может помочь

   Джон Макинтайр предоставил действительно важные разведданные: до полусотни фото- видео из самого сердца оппонента, координаты военных целей, личные данные "псов войны" и что более важно - данные иностранных кураторов. Разумеется, в сети всплыла наименее важная информация.

   Помимо этого, сам факт перехода на сторону России американского гражданина прямиком из стана Украины многим на Западе может открыть глаза. Показать какие преступления совершают США и курируемая ими Украина.

   Кстати, если будет выяснено, что несмотря на предоставление информации, Джон Макинтайр участвовал в совершении военных преступлений, то его ждёт суровая кара вполне в рамках российского законодательства.


Источники и ссылки:


  1. https://aif.ru/politics/world/dzhon_protiv_vsu_chto_rasskazal_i_o_chem_umolchal_naemnik_sbezhavshiy_v_rossiyu
  2. https://russian.rt.com/ussr/video/1116913-byvshii-amerikanskii-voennyi-o-nayomnikah-v-vsu
  3. https://zp-news.ru/society/2022/10/23/50515.html
  4. https://www.dw.com/ru/inostrannyj-legion-kto-i-otkuda-edet-voevat-za-ukrainu/a-61062418
  5. https://ukraina.ru/20190321/1023048008.html
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