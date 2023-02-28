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ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли

Разбираемся, что за субкультура, как появилась, чем занимается, опасна ли для общества и что о ЧВК Рёдан думают официальные власти России и Украины
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   Выходные уходящего февраля оказались богатыми на события в подростковой среде. Сначала анонимные телеграм-каналы, а потом уже и интернет-СМИ рассказали об облавах полиции и массовых задержаниях группы молодых людей в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону. Сообщается, большинство задержанных российской полицией - члены подростковой субкультуры "ЧВК Рёдан". Драки приняли настолько большой размах и ожесточение, что правоохранительные органы вынуждены были возбудить уголовные дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Не отставали от "подросткового праздника жизни" и наши соседи: на Украине от Западной части страны до восточных окраин восточноевропейской республики прошли задержания, а то и стычки подростковых групп с полицейским спецназом. В Харькове на площади Конституции подростков даже уложили лицом на брусчатку, несмотря на несовершеннолетие последних. А теперь посмотрим откуда взялась новая субкультура и что она "есть такое".

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Источник фото: телеграм-канал Элитный резерв


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Откуда есть пошла ЧВК "Редан"


    Открытые источники сообщают, что движение появилось в сентябре 2022 года. Сообщество "редановцев» во "ВКонтакте" было основано 24 августа 2022 года. Однако об этом ЧВК широкая общественность узнала только в феврале 2023 года.

Самое первое упоминание о движении "Редан", когда о нём начали писать крупные медиа, началось 22 февраля после драки в ТЦ "Авиапарк" в российской столице. Российский сегмент телеграма тогда забурлил о том, что представители доселе неизвестной субкультуры поколотили крепко других подростков, из-за того, что последним не понравилось как одевались первые. Драка стала настолько масштабной, что распространилась на несколько этажей торгового центра. 

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Источник фото: bbc.com


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   На столь крупный инцидент вынужден был отреагировать Следственный комитет России, сообщивший о проверке по факту этого "побоища". После спустя пару дней в Москве прошли задержания предполагаемых зачинщиков потасовки, эти же "организаторы драки" получили административные протоколы о хулиганстве сообщает телеграм-канал Mash. После инцидента полиция усилила свои наряды в ТЦ и местах массового скопления подростков.  

   Дальше пошло "по нарастающей": 26 февраля в Санкт-Петербурге в торговом центре "Галерея" началась очередная массовая драка. "Причиной" для вспышки послужил "стандартный" вопрос в околофутбольной среде "пояснить за шмот". Пристали, как не трудно догадаться, к представителю "Редан", написало издание "Фонтанка". О масштабах "битвы противоположностей" можно судить хотя бы потому, что для утихомиривания противостоящих лагерей подростков пришлось задействовать полицейский ОМОН. 


ОМОН во время задержаний в ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге. Источник фото: forpost-sevastopol.ru


   Для вывоза задержанных потребовался не один автозак. Всего полиция увезла из "Галереи" по меньшей мере 131 человека, это из тех, кого удалось задержать. Основным участникам конфликта было от 14 до 17 лет. Полиция возбудила очередное дело о хулиганстве. В этот раз удалось установить и виновника драки - им стал 17-летний студент местного колледжа, которой возмутился символикой "Редана" на одежде 15-летнего учащегося школы. После словесных выяснений отношений, школьник получил от учащегося ПТУ большое количество ударов руками и ногами. 


"Геней Рёдан" в анимэ Hunter x Hunter. Источник фото: anime-characters-fight.fandom.com


   Последователи нового молодёжного движения выбрали за свою основу уличную банду с названием "Геней Рёдан" из известного анимэ-сериала Hunter x Hunter, где помимо названия позаимствовали и похожий визуальный облик. Особенностями которого служат тёмная одежда с символом паука и вписанной цифрой "4", для полного "комплекта" необходимо (по желанию) носить клетчатые штаны. Есть у участников субкультуры и особенная прическа, представляющая собой длинные волосы, покрашенные в чёрный цвет. И тут кажется можно вообразить, что подростки решили "поклоняться" какой-то банде и, следовательно, стать бандитами, словно как их сверстники из далёких 90-ых, взявших за основу "идеального образа" Сашу Белого и его бригаду. Вовсе нет, большинство поклонников субкультуры настоящие домоседы, где играют в компьютерные игры - ту же Доту или Каунтер-Страйк, изредка собираются и гуляют, посещают музыкальные концерты, и, соответственно, одевают чёрно-белые вещи. И эти подростки ни в коем случае не берут "за основу" своего поведения поведение героев манги "Hunter x Hunter", как и не используют жизненные установки персонажей комикса. Вся "любовь" подростков направлена на визуальный стиль, который молодым людям нравится своей крутизной. Кстати, у этой культуры есть и иное название: "Dead inside" - то есть "Мёртвый внутри", неким образом перекликающиеся с другой популярной культурой прошлого - "Эмо". Но в отличие от последней, несмотря на похожесть, например "вечной печали на душе" и духовной пустоты внутри, Редановцы не пытаются свести счёты с жизнью и не пропагандируют такой культ в принципе. 


Эмо во "всей своей красе". Источник фото: phonoteka.org


   И думаю интересно узнать, почему всё-таки "Редан" имеет впереди аббревиатуру "ЧВК". Со слов анонимной представительницы движения, к частным военным организациям это не имеет никакого отношения вообще. Такое название подростки выбрали по созвучности с ЧВК "Вагнер", которая принимает самое активное участие в спецоперации на Украине и у всех на слуху.


"Враги" ЧВК "Редан"

К таковым условно можно отнести субкультуры "спортиков", бонхедов, "забивных", "оффников". Но на условиях анонимности один из представителей "Редановцев" назвал такие заявления провокацией недалёких сверстников, направленные на разжигание ненависти по национальному и социальному признакам. А после таких сообщений, сделанных конкретными людьми, "глашатаев" нашли и заставили извиниться на камеру. Но некоторые подростки приняли такие манифесты и "Кодекс ЧВК "Редан" за чистую монету. Теперь за призывы к насилию к другим участникам молодёжных субкультур провокаторы незамедлительно получают бан в сетевых сообществах. 


Представители субкультуры офников. Источник фото: Пульс-канал All_znayka


   Но как водится, "дыма без огня не бывает". Один из представителей субкультуры "спортиков" заявил, что его компания состоит из ровных парней, занимающихся спортом и "вправляющих мозги" малолетним идиотам. Для якобы доказательства правоты своих убеждений, продемонстрировал корреспонденту "Ленты.ру" фотографию, на которой газовый баллончик рассказчика направлен в затылок стоящему на коленях представителю движения "Редан".  


"Правые" - ещё одни противники Рёдана. Источник фото vk-сообщество art.galerka


Что говорят российские и украинские власти о движении "Редан"


Член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина считает, что российское ЧВК "Редан" не фейк и не однодневная выдумка, и по её словам в определенный момент популярную субкультуру "заприметили" в украинском ИПСО. Так таким случаем Мизулина считает так называемый забив "дединсайдов" с "оффниками". Когда об этом прознали на Украине соответствующие службы (речь идёт об ИПСО), сотрудники центра психологических операций решили "прокачать кейс". Тема массовой драки "как бы случайно" разошлась по множеству пабликов и социальных сообществ, став чрезвычайно масштабной. Неосознанными "локомотивами" по продвижению стали, в том числе и российские СМИ. 


Екатерина Мизулина. Источник фото: mbk-news.appspot.com


   На Украине, что удивительно, использовали точно такую же "российскую риторику", только во всём обвинили своих соседей: де, мол, это ФСБ задала такой тренд и "заразило" им украинскую молодёжь. Чему доказательством могут служить многочисленные видео из крупнейших украинских городов, где были замечены толпы Редановцев. В этом "засветились" Ивано-Франковск, Полтава, Харьков, Житомир, Киев и Одесса.  


Почему движение Рёдан смогло "взлететь"


   Всему виной текущая ситуация в обществе: не нужно говорить, что обстановка весьма напряжённая. Это касается как России, так и Украины. Подросткам также нелегко, как и взрослым, и единственное их желание - это дистанцироваться от происходящего. Они видят такой выход в создании сообществ, групп. Ну а после вымещать накопившуюся агрессию на том, кто подвернется под "горячую руку".


"Навеки" с Рёдан. Источник фото: телеграм


   Всё по причине того, что детям и подросткам просто нечем занять себя. Подростковые группы и отдельные подростки предоставлены сами себе, и вместо увлекательных клубов и кружков, им доступен только интернет.

   Поэтому крайне важно развивать сферу воспитания и досуга детей. С вкладыванием в последних правильных ценностей. Тратить и вкладывать энергию подростков в правильное русло. Но если это не делает государство, это будет делать интернет. Результаты такого отсутствия работы мы все прекрасно сейчас и наблюдаем. 


UPD: Сторонники ЧВК "Редан" уже обосновались и "засветились" в Белоруссии, где попытались организовать массовую "стрелку", белорусская милиция сработала превентивно и часть участников уже задержали и доставили Центральное РОВД. 


Постановочное фото в одном из ТЦ. Источник фото: gazeta.ru


Источники и ссылки: телеграм-каналы Силовики, ЧВК "Редан" Новости, Новости Ивано-Франковска

  1. https://www.bbc.com/russian/news-64785976
  2. https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/27/72092054/
  3. https://www.gazeta.ru/social/news/2023/02/27/19840897.shtml?updated
  4. https://news.mail.ru/incident/55220483/?frommail=1
  5. https://www.amic.ru/news/chto-takoe-chvk-redan-i-pochemu-zaderzhivayut-uchastnikov-organizacii-518673
  6. https://www.fontanka.ru/2023/02/27/72092198/
  7. https://lenta.ru/news/2023/02/27/redan/
  8. https://www.mk.ru/social/2023/02/27/mertvye-vnutri-dayut-otpor-pochemu-policiya-nachala-oblavu-na-chvk-redan.html
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