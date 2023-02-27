Сегодня прошли задержания украинских подростков в Харькове и Ивано-Франковске, не побоявшихся "выйти" против других подростков, поддерживающих правые идеи и националистические идеи

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Россию, да что так говорить, теперь уже и Украину, захватил новый молодёжный тренд ЧВК "Редан", точнее подростковый. Группа юношей и девушек с длинными причёсками в zip-худи и эмблемой паука, начала давать серьезный отпор молодёжи с националистическими взглядами - представителями так называемой субкультуры "офников" - околофутбольных фанатов, поддерживающих правые взгляды и ищущих на улице "не таких как все". Дальше все заканчивается обычно дракой в пользу последних. И так было до недавнего времени. Но недавно в Санкт-Петербурге подростки из молодёжной среды здорово самоорганизовались и обратили в бегство подростков футбольных фанатов. Событие случилось настолько резонансным, что пришлось вызывать многочисленные отряды ОМОНа для наведения порядка, а драка перекинулась на несколько этажей ТРК "Галерея". Всего было задержано около 200 человек.

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Символика принадлежности к "Редан" - паук с цифрами "4" или "7". Источник фото: amic.ru

Видимо вдохновившись подвигами российских фанатов аниме Hunter x Hunter, на Украине были созданы так называемые "чаптеры" - отделения ЧВК "Редан".





ЧВК "Редан" в Харькове. Источник фото: телеграм





А уже сегодня на Западной Украине в Ивано-Франковске и в восточных регионах, точнее Харькове, местные анимешники, "выступившие" под знаменами ЧВК "Редан", устроили натуральное побоище с подростками, проповедующими националистические взгляды. Для ликвидации "последствий" был привлечен полицейский спецназ.





ЧВК "Редан" в Харькове. Источник фото: телеграм





Резонанс поднялся такой, что украинская власть обвинила российские спецслужбы в провокациях и обещала провести "воспитательную беседу" как с детьми, не побоявшимся дать отпор, так и с родителями, не "следящими" за своими чадами, "подсевшими" на российскую субкультуру.

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Если будет интересно, тема разовьется в отдельную статью.