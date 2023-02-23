А как всё "начиналось" хорошо и цветасто для Украины, где российская соседка Финляндия пообещала передать ВСУ аж 3 ОБТ Leopard 2. И всё это привязывалось к 13-му пакету военной помощи, который так "любезно" предоставит финское правительство украинской стороне. Да и цена "духоподъемная" для такой небольшой страны за военную помощь - 160 млн. евро.
реклама
Но случились "неожиданные накладки" - оказывается, что "кто-то не так понял", и радующаяся Украина вместо 3 танков получит 3 единицы бронированной техники, но не танков и САУ, а машины разминирования в количестве 3 штук. "Подсластить" горькую пилюлю для украинцев должна новость, что Финляндия помимо поставок займется и обучением украинских военных.
Pionierpanzer 3. Источник фото: naukatehnika.com
Как объяснило оборонное ведомство Финляндии, машины БРМ не предназначены для проведения боевых действий, а их истинная цель - это участие в разведывательных мероприятиях и создание полос прорыва в минных полях противника.
В своем недавнем обращении в Киеве, американский президент Джо Байден пообещал передать ВСУ 700 танков и много другой военной помощи.