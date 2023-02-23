Поставки танков западного производства на Украину — это вопрос уже давно решённый: Великобритания передаёт свои танки Challenger 2, Германия — Leopard 1 и Leopard 2, обязательно присоединится Польша, а незначительную, но всё же лепту внесут и другие европейские государства. Сегодня, например, о решении передать три танка Leopard 2 сообщила Финляндия, являющаяся, если кто не знал, нейтральным государством.
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Когда конкретно эти танки будут переданы, не уточняется. Вообще, в целом ситуация с поставками западных танков Украине весьма любопытная: по итогу их будет передано меньше, чем планировалось, по причине неудовлетворительного технического состояния значительной части имеющихся на хранении единиц.
Здесь необходимо понимать, что на момент начала специальной операции у Украины имелись сухопутные войска, включавшие в свой состав тысячи единиц танков и другой бронетехники. Поэтому, как считают военные эксперты, поставки десятков и даже сотен западных танков, безусловно, хоть и замедлят окончание спецоперации на условиях России и приведут к потерям в личном составе, но в целом её ход не изменят.