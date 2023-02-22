Бойцы ЧВК "Вагнера" в настоящий момент ощущают острую нехватку боеприпасов, но как говорится "на морально-волевых" всё равно продолжают наступление на опасных участках фронта

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ЧВК "Вагнер" показали себя довольно грозной силой, способной проводить успешные наступательные действия даже в сложных условиях городской застройки, что является одним из самых непростых наступательных навыков ввиду очевидных причин, но "снарядный голод" внёс свои коррективы в действия знаменитой ЧВК.

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Несмотря на некоторые препоны от военных чиновников, операторы отряда продвигаются вперёд. Так куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что его группа в скором времени возьмут "наступом" село Берховка в Донецкой области.





ЧВК "Вагнер". Источник фото: google.com





Пригожин отдал дань памяти павшим бойцам-вагнеровцам, которые погибают, но не умирают в сердцах своих "однополчан", и с каждой такой потерей живые ряды музыкантов становятся крепче и сильней.

"Бойцы "Вагнера" идут вперёд живыми и мертвыми" - рассказал Пригожин.





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Сейчас продолжается яростная борьба за огненный Бахмут (Артёмовск) в котором очень жарко. Только представьте, сам город удерживают (пока что) больше 20 бригад и подразделений: от спецназа ССО до ТрО ВСУ.