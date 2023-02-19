Занятие этого района позволит музыкантам перерезать пути снабжения бахмутской группировки ВСУ

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

"Промедление смерти подобно". Именно этому воинскому девизу Петра Великого следуют бойцы знаменитого ЧВК "Вагнер". Так после бегства ВСУ из Парасковиевки музыканты "без продыха" пошли на штурм Берховки. Северо-западные окраины Артёмовска (Бахмута) имеют стратегическое значение для практически взятой в котёл украинской группировки в осаждённом со всех сторон яростном городе. Так как через этот населенный пункт гарнизон Артёмовска снабжается живой силой и боеприпасами.

может быть интересно: У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк

реклама













Источник фото: bbc.com





Сам же Артёмовск место тоже не очень "спокойное". Бойцы отряда Вагнера шаг за шагом улучшают свои позиции, в непрерывных атаках отбивая у противника каждый дом, каждый перекресток. Командование ВСУ прекрасно понимает "куда дует ветер", но не даёт того самого приказа отступить и оставить город русским.





рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Сильно ухудшает положение украинских войск не только непрекращающиеся огневые налёты артиллерии ВС РФ, но и действие тактической авиации. Кстати, в одной из таких воздушных миссий отметился и сам Евгений Пригожин - куратор знаменитого отряда Вагнера. Узнавшие об этом полёте украинские ПВОшники с тройным усердием начали охоту именно за этим бортом. Но все их усилия пошли прахом, несмотря на то, что одна из ракет противовоздушной обороны ВСУ попала в самолёт. Опытный и смелый лётчик сумел посадить свою "израненную птичку" на аэродром.