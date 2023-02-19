"Промедление смерти подобно". Именно этому воинскому девизу Петра Великого следуют бойцы знаменитого ЧВК "Вагнер". Так после бегства ВСУ из Парасковиевки музыканты "без продыха" пошли на штурм Берховки. Северо-западные окраины Артёмовска (Бахмута) имеют стратегическое значение для практически взятой в котёл украинской группировки в осаждённом со всех сторон яростном городе. Так как через этот населенный пункт гарнизон Артёмовска снабжается живой силой и боеприпасами.
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Источник фото: bbc.com
Сам же Артёмовск место тоже не очень "спокойное". Бойцы отряда Вагнера шаг за шагом улучшают свои позиции, в непрерывных атаках отбивая у противника каждый дом, каждый перекресток. Командование ВСУ прекрасно понимает "куда дует ветер", но не даёт того самого приказа отступить и оставить город русским.
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Сильно ухудшает положение украинских войск не только непрекращающиеся огневые налёты артиллерии ВС РФ, но и действие тактической авиации. Кстати, в одной из таких воздушных миссий отметился и сам Евгений Пригожин - куратор знаменитого отряда Вагнера. Узнавшие об этом полёте украинские ПВОшники с тройным усердием начали охоту именно за этим бортом. Но все их усилия пошли прахом, несмотря на то, что одна из ракет противовоздушной обороны ВСУ попала в самолёт. Опытный и смелый лётчик сумел посадить свою "израненную птичку" на аэродром.