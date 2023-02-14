Но лётчик бомбардировщика смог дотянуть пылающую машину до аэродрома, успешно завершив боевое задание

Не очень уж просто приходится полуокружённой группировке ВСУ в постоянно осаждаемом Бахмуте (Артёмовске). Но враг ещё силён и яростно огрызается. Так во время выполнения боевого задания бомбардировщик Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором не единожды совершал вылеты Евгений Пригожин, попал под обстрел плотной противовоздушной обороны ВСУ. Скорее всего, этот борт уже "ждали". Разозленные показной удалью отважного руководителя, за этой конкретной Сушкой устроили целенаправленную охоту. Но даже после попадания ПВОшной ракеты броня фронтового бомбардировщика выдержала и позволила довести пылающий самолёт до базы.

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Фронтовой бомбардировщик. Су-24. Источник фото: wartools.ru





Руководитель ЧВК "Вагнер" похвалил отважного летчика и назвал "красавчиком". В настоящее время над поврежденным бортом трудится бригада техников и инженеров, стремящихся как можно скорее вернуть израненный самолёт в строй.





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А "на земле" прямо сейчас идут активные мероприятия по завершению полного окружения в Бахмуте и последующего рассечения и уничтожения обороняющихся сил. С каждым часом выбраться из пылающего города всё сложней и сложней.