Пока в Киеве считают, что уже весной будут пить "кофий" на одной из набережных Алушты, менее радужные перспективы видятся для зарубежных военных экспертов. Так Бахмут (Артемовск) удержать не получится. Город практически в тактическом окружении. Логистические пути под огневым контролем либо напрямую контролируются "музыкантами". Да и сам бахмутский гарнизон не испытывает на счёт своей победы иллюзий. Солдаты ВСУ, воюющие в полуокружённом городе, свидетельствуют о непростой ситуации для них.
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Австрийкие Jagdkommando. Источник фото: weaponplace.ru
Два аналитика, в том числе старший офицер австрийской армии, пророчат отход частей ВСУ из Бахмута. Своими опасениями они поделились в ходе интервью для Die Welt.
Густав Грессель, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям, рассказал, что украинская армия вскоре покинет Артёмовск. Об этом косвенно свидетельствует оставление ВСУ укрепрайона Красной Горы. После чего так же будет и с Бахмутом.
А вот действующий военный полковник армии Австрии Маркус Рейснер видит текущую ситуацию для ВСУ в ещё более мрачном свете. Когда Бахмут падёт, то очень быстро та уже участь ждет и следующую линию обороны. Дальше ВСУ придется закрепляться по защитной линии Славянск-Краматорск.