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Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
Виной всему изматывающая военная бюрократия и яростное сопротивление врага
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   Штурмовики "музыкантов" занимают районы и кварталы Бахмута медленней, чем хотелось бы, не в последнюю очередь виновата неизмеримая военная бюрократия. Так в красках описал текущую ситуацию "духовный лидер" ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. 

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   Мешают "правильно воевать" его ведомству чуть ли не в безостановочном режиме, так в Вагнер "больше не принимают" заключенных, и хотя Пригожин об этом напрямую не говорит, не в последнюю очередь в этом виновата та самая "военная бюрократия". А кто бы что ни говорил, но, как и в давнишние времена, на полях сражений решают "большие батальоны". 

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Вагнеровцы. Источник фото: телеграм


   Дальше основатель ЧВК дал свой прогноз, когда же всё-таки Бахмут (Артёмовск) будет заключен в котёл. Это должно произойти в марте-апреле будущей весны, но и эти сроки "неокончательные": на них может повлиять поставка западного тяжелого вооружения. Что поставит перед штурмовыми отрядами еще дополнительную "нагрузку" в виде сожжённых Leopard 2.

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   На текущий момент темпы наступления таковы, что за сутки "проходится" порядка 50-100 метров из-за ожесточенного сопротивления противника и непрерывно поступающих резервов в город.

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#бахмут #чвк вагнер #пригожин
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