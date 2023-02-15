Штурмовики "музыкантов" занимают районы и кварталы Бахмута медленней, чем хотелось бы, не в последнюю очередь виновата неизмеримая военная бюрократия. Так в красках описал текущую ситуацию "духовный лидер" ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.
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Мешают "правильно воевать" его ведомству чуть ли не в безостановочном режиме, так в Вагнер "больше не принимают" заключенных, и хотя Пригожин об этом напрямую не говорит, не в последнюю очередь в этом виновата та самая "военная бюрократия". А кто бы что ни говорил, но, как и в давнишние времена, на полях сражений решают "большие батальоны".
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Вагнеровцы. Источник фото: телеграм
Дальше основатель ЧВК дал свой прогноз, когда же всё-таки Бахмут (Артёмовск) будет заключен в котёл. Это должно произойти в марте-апреле будущей весны, но и эти сроки "неокончательные": на них может повлиять поставка западного тяжелого вооружения. Что поставит перед штурмовыми отрядами еще дополнительную "нагрузку" в виде сожжённых Leopard 2.
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На текущий момент темпы наступления таковы, что за сутки "проходится" порядка 50-100 метров из-за ожесточенного сопротивления противника и непрерывно поступающих резервов в город.