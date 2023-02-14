На Харьковщине местные депутаты решили переименовать село Ватутино в Залужное в честь главкома ВСУ
В Харьковской области армия России неспешно, но планомерно освобождает один за другим небольшие посёлки и сёла, закрепившись в Синьковке и Лимане Первом, а на местах депутаты уже придумали себе развлечение, пока туда ещё не дошла армия РФ. И вы будете смеяться, но игра заключается в переименовании старого названия на новое, придуманное в один день.
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Фракция депутатов облсовета Харьковской области решила провести декоммунизацию села Ватутино, придумав что их об этом попросил местный властный актив. И если вы стоите - то сядьте: село было "принято" назвать Залужным. В честь того самого главкома ВСУ - Валерия Залужного.
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Валерий Залужный. Источник фото: google.com
Но такая "самодеятельность" ой как сильно может не понравиться в офисе президента Зеленского, так как Главкомверх очень рьяно следит за своей популярностью и не очень понимает, почему село названо в честь его набирающего политические очки конкурента.
И пытаясь заранее отвести гнев от своего явного почитания воинских заслуг Залужного, харьковские депутаты выпустили заявление, что село так названо в честь расположенного рядом с населенным пунктом луга. На что сетевые комментаторы не без иронии заметили, что зачем мелочиться, давайте обзовём село Зеленским, ведь летом так всегда много зеленой травы-муравы. Но некоторые пользователи пошли дальше, призвав "не мелочиться", обозвав как можно больше сёл в округе "Байденовка".
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