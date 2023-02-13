Начнем нашу любимую рубрику "найди ошибку в логических выводах". Юрий Игнат, официально представляющий ВВС ВСУ, заявил о новой тактике атак барражирующими боеприпасами Россией. Читаем дальше.
|источник фото: На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
реклама
Россия решила поменять тактику применяя "Shahed 136". Причина, согласно Игнату, не в возросшей воинской мудрости армии России, как мы могли бы подумать, а в банальнейшем дефиците дронов-камикадзе. А теперь в чём же конкретно заключается "дефицитная тактика": Россия атакует небольшим количеством дронов только в вечернее время, хотя раньше атаки проводились в основном ночью. Генштаб ВСУ интерпретирует изменение подхода в попытках перегрузить украинское ПВО, но это только одна из целей "Гераней"; вторая задача же - поразить объекты критической инфраструктуры или линии военной логистики.
Рой дронов. Источник фото: google.com
Как мы понимаем, попытки Игната обозвать новую тактику уменьшением запасов, это лишь попытка показать хорошую мину при плохой украинской игре. Ведь если запасы ракет и дронов заканчиваются, то почему удары наносятся уже 4-ые сутки подряд. Ответа официальный представитель Воздушного командования ВСУ не знает или не хочет говорить.
|в тему новости: Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
А тем временем ГУР "вышла на след", кто же управляет малыми группами БЛА: это оказались иностранные операторы дронов, говорящие на фарси. Этих людей военная разведка Украины обозвала наемниками, состоящими из выходцев с афганскими корнями и собственно курдов.