О своем "виденье" стратегии и тактики применения беспилотников Россией поделился Юрий Игнат - представитель ВВС ВСУ

Начнем нашу любимую рубрику "найди ошибку в логических выводах". Юрий Игнат, официально представляющий ВВС ВСУ, заявил о новой тактике атак барражирующими боеприпасами Россией. Читаем дальше.

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Россия решила поменять тактику применяя "Shahed 136". Причина, согласно Игнату, не в возросшей воинской мудрости армии России, как мы могли бы подумать, а в банальнейшем дефиците дронов-камикадзе. А теперь в чём же конкретно заключается "дефицитная тактика": Россия атакует небольшим количеством дронов только в вечернее время, хотя раньше атаки проводились в основном ночью. Генштаб ВСУ интерпретирует изменение подхода в попытках перегрузить украинское ПВО, но это только одна из целей "Гераней"; вторая задача же - поразить объекты критической инфраструктуры или линии военной логистики.





Рой дронов. Источник фото: google.com





Как мы понимаем, попытки Игната обозвать новую тактику уменьшением запасов, это лишь попытка показать хорошую мину при плохой украинской игре. Ведь если запасы ракет и дронов заканчиваются, то почему удары наносятся уже 4-ые сутки подряд. Ответа официальный представитель Воздушного командования ВСУ не знает или не хочет говорить.





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А тем временем ГУР "вышла на след", кто же управляет малыми группами БЛА: это оказались иностранные операторы дронов, говорящие на фарси. Этих людей военная разведка Украины обозвала наемниками, состоящими из выходцев с афганскими корнями и собственно курдов.