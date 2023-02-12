Дрон продемонстрировал взлёт с автомобильной платформы и быстрый набор стартовой скорости

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Кажется, некоторые скептики недооценивали соседнюю Украину, где "откуда ни возьмись" появился боевой дрон с реактивным двигателем - и это не проект турецкой Baykar - "Bayraktar Kizilelma", как можно было бы подумать, а нечто иное.

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Украинские военные жили долгими мечтами о своём ударном беспилотнике, способном пролететь не 100 или 500 километров, а наносить удары вглубь территории противника на дальности в 1000 километров, отличным примером которых служит знаменитый Shahed. И тут надо было б засмеяться, ведь украинцы еще в декабре прошлого года бахвалились о первых рабочих образцах, но ни фото ни видео, подтверждающих прорывное развитие украинского же БЛА-строительства предоставлено не было. А вот теперь - есть...





Источник фото: vk.com





В сети пошло активное распространение ролика, где дрон на реактивной тяге с платформы грузовика осуществляет взлёт и быстрый набор скорости. Что интересно, визуально этот БЛА сильно напоминает продукт иранского авиастроения - ударный беспилотник Arash-2. Что наталкивает на определённые мысли, похоже что украинская поделка является "грязной копией" иранской воздушной машины. Где украинские инженеры раздобыли технические чертежи и прочую важную документацию по иранскому дрону, остаётся только догадываться.

Но что точно известно, разработкой и созданием дрона занимается КБ NAURocket при Национальном авиационном университете Украины.

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И второй вопрос: ни об этом ли говорили в Киеве, когда озвучили свои мечты, согласно которым Крым увидит впечатляющие бомбардировки...