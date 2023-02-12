Так и из-за не "выстрелившей" модификации классического Javelin, военные дали "зеленый свет" испытанию другого противотанкового средства - LW CLU

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Прошлый год запомнится американским военным неудачными попытками улучшить основной противотанковый гранатомет "ручного действия" - Javelin. Его неудавшийся "сменщик" Javelin G отправлен "в отпуск" по причине россыпи недостатков этого ПТРК.

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FGM-148G разрабатывали Lockheed Martin и Raytheon Javelin, в случае удачного испытания долженствующий заменить собой обычный FGM-148. Но из-за провала, в Пентагоне не стали отчаиваться, и с удвоенным рвением дали наказ производить в как можно больших количествах стандартные FGM-148, запас которых сильно истощился из-за массовых поставок на территорию Украины.





Инструктаж канадскими инструкторами украинских новобранцев по использованию Javelin. Источник фото: breakingdefense.com





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И тут я бы советовал "напрячься" конгломерату Lockheed Martin и Raytheon Javelin, так как им на пятки наступает проект LW CLU от компании Raytheon. Облегченная установка, по сути являющаяся всё тем же Джавелином, позволяет запускать не только ту самую противотанковую ракету, но и "запихнуть" в пусковую установку знаменитый Стингер для поражения воздушных целей.

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Через год от Пентагона ждут, что так называемый Lightweight Command Launch Unit примут на вооружение.