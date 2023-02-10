Пока на Украине горюют по поводу жадности европейских политиков, не соизволивших поделиться своими истребителями на нужды ВСУ, у заокеанского коллеги Владимира Зеленского - Джо Байдена, такие же грандиозные планы: его офис хочет составить запрос на самый гигантский военный бюджет за всю историю США. Из своих источников сообщает издание Politico.
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В предполагаемый бюджет 2024 года включаются траты на увеличение запасов американских арсеналов, которые порядочно истощились за время СВО. И действительно, вклад Америки в поддержку ВСУ колоссальный. США поставляет Киеву всё: от военной техники и боеприпасов, до амуниции и комплексов связи.
Джо Байден во время выступления в Пентагоне. Источник фото: gazeta.ru
Предварительные цифры будущих трат пока отсутствуют, но господам из Белого дома нужно сделать это до первого месяца весны, дабы получить одобрения Конгресса. Так за прошлый год бюджет на финансирование Пентагона составил немыслимые для остального мира 858 миллиардов долларов. Не исключено, что на военный бюджет Джо Байден затребует цифры, превышающие 1 трлн. долларов или около того.
Благодаря этим "невозможным цифрам" мы понимаем кто "самая мирная страна в мире". Нет, ну правда.