В СМИ Украины встревожены новым способом обмана местных ПВО, вынужденных реагировать на вылеты "ложных" МиГ-31К с территории Украины

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"Плохие" русские придумали как обмануть доверчивое украинское ПВО, вынужденное реагировать на ложные вылеты МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" с аэродромов, расположенных в Белоруссии. Об этом сообщил целый пул украинских СМИ. В качестве основного источника информации выступила оппозиционная группа "Беларускі Гаюн". Последняя занимается замаскированной разведывательной деятельностью, выясняя все подробности о военной активности на территории Белоруссии, доступные для визуального контроля.

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МиГ-31К. Источник фото: airwar.ru





Журналисты же украинских СМИ приводят аргументы, для чего используется подобная военная хитрость русских пилотов: с помощью ложных МиГ-31К ПВО Украины должно соответственно реагировать, включая РЛС, по которым сразу же прилетают специальные противорадиолокационные ракеты, поражая важнейший объект ПВО. Ведь без работающей РЛС, ракеты воздушной обороны становятся совсем "слепыми".

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И в свою очередь, раз об этом пишет украинская пресса, специальная "засветка" ненастоящих МиГ-31К для выявления и поражения украинских объектов ПВО оправдала себя на все 100%.