Естественно, как могло быть иначе, ведь в случае незаконного изъятия российского золота с европейских банков побегут все кому не лень

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Из рубрики "делим шкуру медведя". Пока на Украине министру обороны Резникову презентуют игрушечный танк Леопард, в ЕС не могут сделать даже такого "подарка". Облизнувшись на российские золотовалютные резервы, которые заморозил Европейский Союз, Украина получит шиш с маслом, так как в ближайшее время такой план слишком трудно осуществить.

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Резников с тем самым Leopard 2. Источник фото: m.5-tv.ru





Но как всё чудно начиналось... Весной 2022 года ЕС рассказал, что "подморозил" не менее 300 млрд. российских золотовалютных активов в американской валюте. Всё было осуществлено в рамках экономических санкций против РФ. И следующим "логичным" шагом должна была стать передача этих активов Украине.

Но как это сделать, когда на Западе всё якобы должно делаться "по закону". А вот с этим трудности: к настоящему времени такого закона нет. И пожалуй "объединенное европейское государство" не столько боится отдать Украине российский капитал, а последствий такой вот незаконной экспроприации. Так как за всей этой ситуацией "внезапно" смотрят другие страны, чутко реагирующие "на веяния банковской европейской моды".





Источник фото: avatarko.ru





Страх потерять всё, а не только лишь российское золото, вынудил власти Европы пойти на "хитрый план": теперь решили эти средства реинвестировать, а полученные "дивиденды" передавать Украине. И формально "никто, нигде и ничего" не украл. А чтобы Россия "не волновалась", ей даже пообещали вернуть в последствии всё "с процентами".

Но и очередной "хитрый план" так и не начавшись - провалился. Ведь из замороженных 300 млрд. - 258 млрд. долларов находятся "неизвестно где". Розыскные мероприятия продолжаются...

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И тут мы попадаем в логическую ошибку: как же эти резервы могут быть заморожены, если их "местоположение" неизвестно. Но это, как вы понимаете, "высшая математика"...