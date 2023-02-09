Пока господин Владимир Зеленский изучает сроки подготовки летных экипажей истребителя Typhoon Eurofighter, и уговаривает другие большие европейские страны подкинуть "хоть что-нибудь" в костер СВО; российская армия РФ начала наступление в Луганской области. Факт которого зафиксировал Американский Институт изучения войны.
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Эксперты организации считают, что луганский вектор атаки является одним из самых очевидных, подтверждением чему служит массовый подвоз боевой техники и личного состава к ЛБС на этом направлении. Рядом с "передком" замечены и идентифицированы полки 144-й и 3-й мотострелковых дивизий, полк 90-й танковой дивизии, и наконец десантники 76-й Воздушно-десантной дивизии.
ВДВ РФ. Источник фото: regnum.ru
По некоторым данным в резерве "притаилось" ещё парочку крупных воинских соединений россиян.
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Из-за такого количества живой силы и техники, западная организация сделала однозначный вывод: инициатива в ЛНР полностью за армией России, которая захватила "манёвровый простор" и осуществляет масштабное наступление, потенциал которого ещё не раскрыт в должной мере.