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ВС РФ "перевернули шахматную доску", начав крупное наступление в ЛНР
В зоне планируемого наступления согласно данным зарубежного Американского Института изучения войны сосредоточено несколько крупных воинских соединений ВС РФ
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   Пока господин Владимир Зеленский изучает сроки подготовки летных экипажей истребителя Typhoon Eurofighter, и уговаривает другие большие европейские страны подкинуть "хоть что-нибудь" в костер СВО; российская армия РФ начала наступление в Луганской области. Факт которого зафиксировал Американский Институт изучения войны.

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   Эксперты организации считают, что луганский вектор атаки является одним из самых очевидных, подтверждением чему служит массовый подвоз боевой техники и личного состава к ЛБС на этом направлении. Рядом с "передком" замечены и идентифицированы полки 144-й и 3-й мотострелковых дивизий, полк 90-й танковой дивизии, и наконец десантники 76-й Воздушно-десантной дивизии. 


ВДВ РФ. Источник фото: regnum.ru


   По некоторым данным в резерве "притаилось" ещё парочку крупных воинских соединений россиян. 

новость по теме: У ВСУ осталась лишь одна дорога, по которой они могут относительно спокойно покинуть Бахмут        


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   Из-за такого количества живой силы и техники, западная организация сделала однозначный вывод: инициатива в ЛНР полностью за армией России, которая захватила "манёвровый простор" и осуществляет масштабное наступление, потенциал которого ещё не раскрыт в должной мере.

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#вс рф #isw #американский институт изучения войны
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