Галопом по Европам. Буквально. Времени настолько мало на заграничный вояж, что украинскому президенту даже некогда изучить примерные сроки для вменяемого навыка владения иностранной техникой. И такие "пробелы" неизбежно всплывают в пространстве "официоза". Судите сами.
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Во время неожиданной поездки в Лондон, Владимир Зеленский признался, что не знает, сколько нужно времени для обучения военных экипажей западной истребительной техники.
Карл III и Владимир Зеленский. Источник фото: rbc.ru
На встрече с официальными лицами Соединённого Королевства, во время очередной просьбы отдать Украине зарубежные истребители, Владимир Александрович попал в неловкое положение, узнав что для полноценного "овладевания" пилотированию Typhoon Eurofighter нужно минимум 3 года.
Но господин президент попробовал тотчас выкрутиться, заявив, что его "украинские соколы" освоят сложную воздушную технику за более короткий срок: вместо 36 месяцев им понадобиться "всего лишь" 30.
Не совсем ясно, удовлетворил ли такой ответ холодных британцев, но Зеленский не стал дожидаться решения и отправился посмотреть на "шпили" Эйфелевой башни в Париж, где уже "обиженная ливерная колбаса" Олаф Шольц по ошибке занял место для выступления украинского президента. Наверно говоря себе под нос, что на его месте должен быть я...