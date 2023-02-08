Но ночью вокруг дороги Артемовск - Часов Яр уже действуют ДРГ "Вагнера"

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Сложно сказать по какой причине Владимир Зеленский пренебрегает жизнями бахмутовского гарнизона, но с каждым часом покинуть город с минимальными потерями всё тяжелей.

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ЧВК "Вагнер" смогли отрезать практически все пути снабжения ВСУ в городе, кроме одного: дороги Артемовск - Часов Яр. Но и вблизи транспортной артерии зачастили российские ДРГ.

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Источник фото: ria.ru





Попытки Зеленского защищать Артемовск до последней капли крови украинского солдата может реализоваться на практике, когда над городом в течение одной-двух недель может замкнуться котел с последующим тотальным перемалыванием украинской группировки.

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В соцсетях и телеграм-каналах появилось сообщение офицера ВСУ о том, что треть города уже захвачена российскими войсками, а единственная дорога, по которой можно выйти из города - это та самая дорога на Часов Яр. Но дорога нужна не только для отхода, но и для снабжения, и вот с этим уже проблемы, так как направление на Часов Яр уже не может обеспечить "плотность" поставок, и некоторым подразделениям нечем вести огонь.