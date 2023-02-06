За точку отсчета было взято количество всех модификаций танка, находящегося на вооружении армии США и их союзников

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока Валерий Залужный "подсчитал" количество потерь в украинской армии, другие "счетоводы", а именно - польские эксперты, озвучили сколько танков Abrams США могли бы передать для Неньки.

в тему новости: Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ



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Так согласно подсчетам танковых аналитиков (из Польши), с первого дня, когда танк Abrams выкатился с завода, всего было выпущено не менее 10 тысяч танков. Но время безжалостно и к "американскому танковому гению", и в настоящий момент целыми и рабочими осталось меньше половины от этого количества: это порядка 4 000 машин. И именно на столько Абрамсов могла бы рассчитывать Украина (если бы США захотели).





Источник фото: dw.com





Всего американская промышленность "наклепала" между 10 и 12 тысячами танков как для армии США, так и для союзников. Например среди последних числятся Австралия, Кувейт, Саудовская Аравия. А за время военных конфликтов от этого числа можно смело отнять 26 танков, которые по тем или иным причинам были уничтожены в боях и ещё четыре сгорели из-за пожара на военной базе в Кувейте.





К настоящему времени американская армия располагает 2 тысячами танков Abrams. Но Абрамсы состоят на вооружении и у Национальной гвардии, как и законсервированы на складах за рубежом.

На выходе мы и получаем по заключению польских аналитиков то самое число в 4 тысячи исправных машин.

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И оцените "щедроты" Джо Байдена, пообещавшего передать аж целый 31 танк Abrams для украинской армии, и даже научить украинских танкистов управлять бронированной машиной.