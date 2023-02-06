Точные цифры безвозвратных потерь своей армии украинский генерал назвал на встрече с руководством Пентагона

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"Потерь нет". Это не про украинскую армию. И как бы не пытались в Киеве скрыть реальное количество уничтоженных солдат, до людей стало доходить зачем нужны все эти "сверки данных" в центрах комплектования (военкоматах). Каковы потери в ВСУ, точно знают в самой армии, так по некоторым данным, это число достигло 200 тысяч.

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Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор раскрывает, что с первого дня СВО армия Украины лишилась по общим подсчетам прядка 257 тысяч солдат и офицеров. Такая цифра была озвучена генералом Валерием Залужным в стольном граде Вашингтоне. Украинский главком выступал перед американским генералитетом и руководством Пентагона, где и были названы конкретные цифры.





Валерий Залужный. Источник фото: google.com





Источник назвал и лица, с кем встречался известный не только в пределах Украины генерал - это сам министр обороны Ллойд Остин и начальник ОКНШ - генерал Марк Милли. Этим двум высшим должностным лицам Залужный и рассказал о катастрофической ситуации с личным составом, когда озвучил потери в 257 тысяч.

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Три месяца назад иные цифры озвучивала Урсула фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии назвала цифру в три раза меньшую чем украинский генерал: У Украины 100 тысяч безвозвратных потерь, но после грозного звонка из Вашингтона, сенсационное сообщение было удалено, но было уже поздно. Правда даже такие огромные цифры западная пресса назвала заниженными, но сильно тему развивать не стала, так как всё то же вашингтонское начальство запретило нагнетать негатив, дабы жители "первого мира" продолжали верить в скорую победу Украины над Россией, в частности победы над Путиным. И это при том, что Россия всерьез ещё не начинала.